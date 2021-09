Nueva canción y video de Papa Roach: “Kill The Noise”

Pese a no tener aún una fecha oficial de salida, se espera que Papa Roach estrene su próximo trabajo de estudio a principios de 2022, por lo que hoy, la banda ha estrenado un nuevo adelanto de este LP con la canción “Kill The Noise“, cuyo videoclip dirigido por Bryson Roatch, frecuente colaborador de la agrupación, puedes ver más abajo.

Anteriormente, la banda publicó la canción “Swerve” junto a Sueco y Jason Aalon Butler de Fever 333, siendo este el primer adelanto de lo que será el eventual sucesor de “Who Do You Trust?” (2019).

Escucha el nuevo single a continuación: