Nueva canción y video de NOFX: “I Love You More Than I Hate Me”

Ya sabemos que NOFX publicará su nuevo álbum en algún momento de este año, por lo que el conjunto ha estado estrenando tracks por separado que no necesariamente serán del prometido LP. Ahora, con motivo de la cuarentena que se vive en distintas partes del mundo a raíz del COVID-19, es que el conjunto prometió estrenar una serie de composiciones para ayudar a sus fans a pasar el aburrimiento en estos días, con el single “I Love You More Than I Hate Me” siendo el primero de ellos.

Revisa el track a continuación: