Nueva canción y video de NOFX: “Fuck Euphemism”

Tras conocerse los detalles del nuevo disco de Cloud Nothings, titulado “The Shadow I Remember”, la banda regresa con un tercer adelanto llamado “Nothing Without You”, que será parte de dicho LP, el que verá la luz el 26 de febrero a través Carpark Records. Para este trabajo, el conjunto nuevamente dejó a Steve Albini cargo de la producción, que se llevo a cabo en los estudios Electrical Audio de Chicago.

Recordemos que en la entrega anterior con la participación de Albini fue “Attack On Memory” de 2012, disco que destacamos entre los Mejores Discos de la Década 2010-2019. A continuación, te dejamos “Nothing Without You”.