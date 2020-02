Nueva canción y video de Nightwish: “Noise”

“Human. :II: Nature” será el nuevo trabajo de Nightwish y estará conformado por dos discos. El sucesor de “Endless Forms Most Beautiful” de 2015 será lanzado el 10 de abril a través del clásico sello Nuclear Blast, contando con la obra separada en un primer disco con 9 tracks y el segundo por una sola canción (“All The Works Of Nature Which Adorn The World”) que estará dividida en 8 partes.

Ahora, ya tenemos por fin el primer adelanto de este trabajo a través de la canción “Noise“, la cual además cuenta con un videoclip de acompañamiento que puedes revisar más abajo. Recordemos que la banda se estará presentando nuevamente en Chile el próximo 5 de mayo en el Teatro Caupolicán (ver detalles AQUÍ), trayendo consigo las canciones de este esperado nuevo álbum de estudio, y por supuesto, lo mejor de su catálogo.

Mira el video a continuación: