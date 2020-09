Nueva canción y video de Napalm Death: “A Bellyful Of Salt And Spleen”

Mientras esperamos el próximo 18 de septiembre para el lanzamiento de “Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism“, el nuevo álbum de Napalm Death, la banda acaba de estrenar un nuevo adelanto con la canción “A Bellyful Of Salt And Spleen“, acompañado de un videoclip dirigido por Sam Edwards y Khaled Lowe, que puedes revisar más abajo

El sucesor de “Apex Predator – Easy Meat” de 2015, fue grabado con el productor Russ Russell, asiduo colaborador del conjunto, e incluye un total de 12 canciones en las que encontramos este recién estrenado single, además de las ya conocidas “Backlash Just Because“ y “Amoral“.

Revisa el nuevo sencillo acá: