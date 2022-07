Nueva canción y video de Muse: “Kill Or Be Killed”

“Will Of The People” es el nombre del disco que Muse publicará el próximo 26 de agosto, del que hoy tenemos un nuevo adelanto con la canción “Kill Or Be Killed“, track que además viene acompañado de un videoclip dirigido por Ben Lowe, y que muestra esta faceta que Matt Bellamy describe como “Muse en su forma más pesada“.

Recordemos que la banda estrenó anteriormente las canciones “Won’t Stand Down“, “Compilance” y “Will Of The People” como adelantos del larga duración, el que toma inspiración de distintos temas sociopolíticos del mundo contemporáneo, siempre con el toque distópico (y algo conspiranoico) de la banda.

Conoce el single a continuación: