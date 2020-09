Nueva canción y video de Mr. Bungle: “Eracist”

Ya conocimos el cover de “USA” de The Exploited (que no será parte del álbum) y también la nueva versión de “Raping Your Mind“, pero hoy Mr. Bungle estrena otro adelanto de lo que será la nueva versión de “The Raging Wrath Of The Easter Bunny“, el primer demo que grabó la banda en 1986. Se trata de “Eracist“, track que el conjunto compuso durante esa época, pero que nunca fue grabado, haciendo su estreno apenas durante la serie de shows que Mike Patton y compañía realizaron a principios de este 2020.

Recordemos que Mike Patton, Trey Spruance y Trevor Dunn, miembros originales de Mr. Bungle, actualmente están tocando en compañía de Dave Lombardo en la batería y Scott Ian en la guitarra, los que si bien fueron catalogados de invitados especiales en la reciente serie de shows, se encuentran trabajando también con la banda desde el año pasado, cuando comenzó a tomar forma todo el proceso detrás de este lanzamiento.

En cuanto al álbum, este será publicado en una gran variedad de formatos el próximo 30 de octubre a través de Ipecac Recordings, conteniendo un total de 11 canciones presentes originalmente en el demo que la banda grabó en 1986, y que nunca habían sido estrenadas con una calidad de estudio como lo es ahora.

Mira el video, o escucha el track, a continuación: