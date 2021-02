Nueva canción y video de Moonspell: “The Hermit Saints”

Siguiendo con la promoción de su próximo larga duración, Moonspell estrena el sencillo “The Hermit Saints”, acompañado de un video dirigido por Guilherme Henriques, que puedes ver más abajo. Esta canción es el cuarto adelanto del disco “Hermitage” sumándose a “The Greater Good”, “Common Prayers”, y “All Or Nothing”. Esta entrega se estrenará el 26 de febrero a través de Napalm Records.

El sucesor de “Memorial” (2020) fue grabado, mezclado y masterizado en los Orgone Studios, en Inglaterra por Jaime Gomez Arellano, quien ha trabajado con Ghost, Sólstafir, Primordial, y Paradise Lost. A continuación, te dejamos la canción: