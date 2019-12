Nueva canción y video de MGMT: “In The Afternoon”

Hace algunas semanas, MGMT debutó la canción “In The Afternoon” durante un concierto, y ahora, la banda acaba de estrenarla de manera oficial ya que será parte de un nuevo 12″ que estrenarán próximamente y en donde también se incluirá la canción “As You Move Through The World“. Cabe destacar, además, que este es el primer lanzamiento de la banda a través del sello MGMT Records, evidentemente, creado por ellos mismos.

Mira el video, y escucha el single, a continuación: