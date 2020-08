Nueva canción y video de METZ: “Hail Taxi”

El próximo 9 de octubre a través de Sub Pop Records será publicado “Atlas Vending“, nuevo álbum de METZ luego del recopilatorio de rarezas “Automat” en 2019 y su álbum “Strange Peace” de 2017. Si bien la banda ya había publicado la canción “A Boat To Drown In“, track que cerrará este nuevo disco, ahora el trío sigue adelantando este LP con “Hail Taxi“, nueva canción que puedes revisar más abajo.

El single cuenta con un video en blanco y negro dirigido por A.F. Cortés, muy en la senda de lo que está preparando la banda para este nuevo lanzamiento.

Revisa el nuevo single a continuación: