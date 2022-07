Nueva canción y video de Megadeth junto a Ice-T: “Night Stalkers”

Megadeth presenta un nuevo adelanto de “The Sick, The Dying… And The Dead!“, álbum de estudio que publicará el próximo 2 de septiembre a través de UMe. Se trata de “Night Stalkers“, track donde la banda liderada por Dave Mustaine colabora junto al rapero Ice-T, reconocido principalmente por su labor como frontman en el combo de rap y hardcore Body Count, además de su carrera solista. El single viene también con un videoclip producido por Rafael Pensado y dirigido por Leo Riberti, que sigue la historia presentada en “We’ll Be Back“, el adelanto anterior del LP.

Este disco, sucesor de “Dystopia” (2016), fue producido por Mustaine junto a Chris Rakestraw, quien también trabajó en el álbum anterior, y fue grabado por el frontman junto al guitarrista Kiko Loureiro y el baterista Dirk Verbeuren, mientras que el bajista Steve Di Giorgio se encargó de reemplazar a David Ellefson en el estudio luego de su polémica salida de la banda. Eso sí, en el escenario es el ex bajista James LoMenzo quien está a cargo de las cuatro cuerdas.

Conoce el nuevo single acá: