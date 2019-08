Nueva canción y video de Mark Lanegan Band: “Night Flight To Kabul”

Ya son tres los adelantos que hemos conocido de “Somebody’s Knocking“, lo nuevo de Mark Lanegan Band, y que estará disponible a partir del próximo 10 de octubre. Esto, porque se acaba de liberar un nuevo single y videoclip desde esta producción, tratándose de la canción “Night Flight To Kabul“, que se suma a las ya estrenadas “Stitch It Up” y “Letter Never Sent“.

Mira el clip a continuación: