Nueva canción y video de Marilyn Manson: “God’s Gonna Cut You Down”

El músico norteamericano Marilyn Manson está de regreso con su versión de “God’s Gonna Cut You Down“, canción folk tradicional que versiona de una manera muy particular, siempre fiel a su estilo. Este track, ha tenido una serie de covers a lo largo de la historia, siendo principalmente recordados los que fueron grabados por artistas como Odetta, Johnny Cash y Elvis Presley, entre muchos otros.

Además, la canción viene con un videoclip dirigido por Tim Mattia, el cual fue grabado en el desierto de Joshua Tree, California, y con labores de producción a cargo de Tyler Bates, quien colaboró con Manson en los álbumes “The Pale Emperor” (2015) y “Heaven Upside Down” (2017).

Mira el clip a continuación: