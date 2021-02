Nueva canción y video de Liquid Tension Experiment: “Beating The Odds”

Cada vez queda menos para poder escuchar el retorno de Liquid Tension Experiment al circuito musical. Para esta ocasión, la banda estrenó un nuevo track llamado “Beating The Odds”, acompañado por un video que puedes ver más abajo. Recordemos que este sencillo se une a la canción “The Passage of Time”, siendo ambas parte del próximo álbum “Liquid Tension Experiment 3“.

El nuevo álbum de la agrupación conformada por Mike Portnoy, John Petrucci, Jordan Rudess y Tony Levin, está planeado para el próximo 26 de marzo a través de InsideOut Music, siendo su regreso al estudio luego de 22 años sin nueva música.

A continuación, te dejamos la canción: