Nueva canción y video de Lindemann: “Knebel”

Lamentables noticias llegan esta tarde, ya que se acaba de dar a conocer el fallecimiento de Timi Hansen, quien fuera bajista de Mercyful Fate en una de las épocas más importantes de la banda. El músico ha fallecido a los 61 años de edad, luego de una ardua batalla contra el cáncer.

Recordemos que el bajista danés había anunciado que no formaría parte de la reunión de la banda en 2020, siendo reemplazado por Joey Vera para la futura gira. Luego de diversos trascendidos, se dio a conocer el motivo por el cual no sería parte de dichas actividades, debido a que su enfermedad avanzaba cada vez más rápido.

Hansen fue parte del grupo de 1981 a 1985, y posteriormente de 1992 a 1993, participando de los álbumes “Melissa“, “Don’t Break The Oath” y “In The Shadows“. También fue miembro de King Diamond de 1985 a 1987.