Nueva canción y video de Kurt Vile: “Mount Airy Hill (Way Gone)”

Camino a su próximo larga duración, Kurt Vile estrena la canción “Mount Airy Hill (Way Gone)“, la que además viene acompañada de un videoclip que puedes ver al final de esta nota. El track será parte de “Watch My Moves“, sucesor de su último larga duración “Bottle It In” de 2018, que llegará el próximo 15 de abril a través del sello Verve Records.

Recordemos que anteriormente el artista estrenó “Like Exploding Stones” y “Hey Like A Child” como primeros adelantos del disco. En cuanto al videoclip, este fue dirigido por Drew Saracco, y lo puedes ver más abajo.

Escucha el single a continuación: