Nueva canción y video de King Gizzard & The Lizard Wizard: “Self-Immolate”

Recién nos acostumbramos al álbum “Fishing For Fishies” y King Gizzard & The Lizard Wizard ya estrenó una nueva canción, tratándose del track “Self-Immolate“, el cual además, cuenta con un video musical. Por ahora, la banda se encuentra girando permanentemente, por lo que no sería de extrañar que nos sorprendan con un nuevo LP en algún punto de 2019.

Revisa el material a continuación: