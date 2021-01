Nueva canción y video de King Gizzard & The Lizard Wizard: “O.N.E.”

A tan solo meses de su último larga duración “K.G.” (2020), King Gizzard & The Lizard Wizard vuelve con un nuevo track y video bajo el brazo llamado “O.N.E.”, dirigido por Alex McClaren. Esta nueva entrega el sucesora de la canción, “If Not Now, Then When?“ de diciembre del año pasado.

Respecto a los último adelantos de la banda, Stu Mackenzie señaló que para el mes próximo no estaría listo un nuevo su larga duración, ya que la semana pasada se dio a conocer el nombre de este estreno titulado “L.W.“, el cual estaba planeado para el 26 de febrero.

A continuación, te dejamos la canción: