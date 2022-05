Nueva canción y video de Kendrick Lamar: “The Heart Part 5”

Este viernes 13 de mayo llegará “Mr. Morale & The Big Steppers“, el esperado nuevo álbum de Kendrick Lamar, quien ha regresado oficialmente a la actividad musical con el lanzamiento de “The Heart Part 5“, quinta entrega en la serie “The Heart” que el músico utiliza como una especie de puntapié inicial en la víspera de un álbum de estudio, siendo generalmente una canción estrenada como single suelto, más que un adelanto que será parte del disco final.

Probablemente esta no sea la excepción, por lo que el track con su videoclip de acompañamiento automáticamente encendió alarmas respecto a la dirección musical que tomará el oriundo de Compton en este próximo LP, el que ha estado rodeado de fuertes rumores en torno a una experimentación más musical que lírica, tal como lo fue su aclamado “To Pimp A Butterfly” de 2015. Este trabajo, además, será el sucesor de “DAMN.” de 2016.

En el clip, dirigido por Dave Free a través de la agencia pgLang, muestra a Kendrick rapeando mientras, mediante la tecnología deepfake, transforma su rostro en algunos iconos de la cultura afroamericana como Will Smith, Kanye West, OJ Simpson y Nipsey Hussle, por mencionar algunos. Cabe señalar, que pese al lanzamiento de este track, Lamar todavía no entrega mayores detalles del disco, que aún no tiene caratula, tracklist o información sobre posibles colaboraciones.

Mientras esperas por el nuevo disco, escucha el track o mira el video a continuación: