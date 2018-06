Nueva canción y video de Johnny Marr: “Walk Into The Sea”

El próximo 15 de junio está señalado como el día en que Johnny Marr tendrá su regreso discográfico. El legendario músico inglés volverá a través de “Call The Comet“, trabajo que se convertirá en el tercer LP de su carrera en solitario y en el sucesor del gran “Playland” (2014).

Anticipada previamente por “The Tracers” y “Hi Hello“, ahora la producción cuenta con un tercer single. Se trata de “Walk Into The Sea“, cuyo video muestra al ex The Smiths tocando en una oscura habitación con su banda de apoyo.

Te invitamos a revisar el material aquí: