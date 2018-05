Nueva canción y video de Johnny Marr: “Hi Hello”

Johnny Marr tiene todo listo para el lanzamiento de su nuevo larga duración. El legendario músico británico tendrá su regreso el próximo 15 de junio a través de “Call The Comet“, trabajo que se convertirá en el tercer LP de su carrera en solitario y en el sucesor del gran “Playland” (2014).

Con el adelanto previo de “The Tracers“, ahora el ex guitarrista de The Smiths compartió un segundo single de la producción. Hablamos de “Hi Hello“, el que también llega con un video en el que se ve al compositor tocando relajadamente en la pérgola de un parque.

Te dejamos con el material a continuación: