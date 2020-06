Nueva canción y video de Jarv Is…: “Save The Whale”

“Beyond The Pale” es el nombre del primer álbum de Jarv Is…, proyecto de Jarvis Cocker que será publicado el próximo 17 de julio a través del sello Rough Trade Records, incluyendo las ya estrenadas “Must I Evolve?” y “House Music All Night Long“. Pues a ellas, se les suma hoy un tercer adelanto con “Save The Whale“, canción que además cuenta con un videoclip creado durante la cuarentena que puedes revisar más abajo.

El proyecto cuenta entre sus filas con los músicos Serafina Steer, Emma Smith, Adam McKinney, Jason Buckle y Adam Betts, quienes desarrollan un proyecto descrito por el músico como “una experiencia en vivo, principalmente”. Sea lo que sea que pueda significar eso, los adelantos gozan de una calidad impecable, tal como pueden comprobar con este nuevo track del frontman de Pulp.

Revisa el single a continuación: