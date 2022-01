Nueva canción y video de Jack White: “Love Is Selfish”

Jack White presenta “Love Is Selfish“, nuevo sencillo de uno de sus dos próximos discos, “Entering Heaven Alive“, a estrenar el 22 de julio a través de su propio sello Third Man Records. El primer adelanto al disco fue con “Taking Me Back (Gently)” canción con la cual cierra el LP, y que fue estrenada junto con el single “Taking Me Back“, que es parte de “Fear Of The Dawn“, el otro trabajo solista que editará el guitarrista este 2022.

Recordemos que el año pasado el ex líder de The White Stripes anunció que lanzará dos discos en 2022, “Fear Of The Dawn” y “Entering Heaven Alive“, que llegarán los días 8 de abril y 22 de julio, respectivamente. Cabe señalar, que el norteamericano no publicaba nada como solista desde su álbum de 2018, “Boarding House Reach“, aunque en concreto lo último que tuvimos de él en materia discográfica fue el regreso de su proyecto The Raconteurs con el disco “Help Us Stranger“ de 2019.

Escucha el nuevo single a continuación: