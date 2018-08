Nueva canción y video de Interpol: “If You Really Love Nothing”

Interpol ya tiene todo listo para el lanzamiento de “Marauder“, su próximo trabajo de estudio que será publicado finalmente este viernes 24 de agosto. Eso sí, la banda no quiso esperar para compartir una nueva canción, ya que acaban de estrenar “If You Really Love Nothing“, track que también viene con un video protagonizado por la actriz Kristen Stewart.

Mira el registro acá: