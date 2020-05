Nueva canción y video de IDLES: “Mr. Motivator”

View this post on Instagram

¡Santiago Festival Internacional de Cine de @fundacion_corpartes se realizará en formato digital! ⠀ Por primera vez, SANFIC podrá ser visto de manera gratuita en todo el territorio nacional entre el 16 y 23 de agosto de 2020. Pese a estos tiempos tan difíciles, como Fundación CorpArtes nos hemos esforzado para mantener las fechas originales, deseando seguir presentes y continuar con nuestro compromiso de mantenernos conectados con nuestros públicos mediante contenidos y experiencias de calidad, con la convicción de que ahora más que nunca las artes y la cultura tienen un rol fundamental en la vida de las personas. ⠀ Este año decidimos seguir realizando uno de los festivales de cine más relevantes de Latinoamérica y continuar apoyando al sector audiovisual en la promoción y circulación de películas que no han podido estrenarse en las salas de cine a raíz del avance del Covid-19, garantizando la seguridad de todos. ⠀ SANFIC16 se exhibirá a través de www.sanfic.com en alianza con las plataformas internacionales Festival Scope –utilizada por festivales como el Visions du Réel de Suiza– y Shift72, que ha trabajado con Marché du Film del Festival de Cannes, SXSW, The American Film Market, CPH:DOX y POFF Film Festival. ⠀ Dentro de los ajustes de esta edición, comunicamos que –excepcionalmente– SANFIC Industria se postergará para fin de año, explorando una modalidad mixta que incluya formato presencial y digital. ⠀ Revisa la información en detalle sobre nuestra versión online accediendo al link en nuestra biografía. ⠀ ➖ ⠀ ⚫️SANFIC16🎥 ▪️Organiza: @fundacion_corpartes ▪️Produce: @storyboardm_ ▪️Co-financia: @culturas_cl