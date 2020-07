Nueva canción y video de IDLES: “A Hymn”

El próximo 25 de septiembre a través de Partisan Records llegará “Ultra Mono“, tercer álbum de IDLES, del cual hoy conocemos el tercer adelanto. Se trata de “A Hymn“, canción que se suma a las ya conocidas “Mr. Motivator” y “Grounds“, mostrando esta nueva etapa de la banda, con un carácter un poco más balanceado que su furioso y agresivo segundo álbum “Joy As An Act Of Resistance” (2018), que recordemos fue escogido como el mejor álbum del año por nuestro sitio.

Este disco fue grabado en París, contando con producción de Nick Launay y Adam “Atom” Greenspan, quienes han trabajado con artistas como Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs y Arcade Fire, en el caso del primero, y Anna Calvi o Cut Copy, en el segundo. Además, en el álbum encontramos colaboraciones de artistas como Jehnny Beth de Savages y Warren Ellis de Nick Cave & The Bad Seeds, junto con programación a cargo de Kenny Beats, quien ha trabajado con nombres como FKA Twigs y Vince Staples, ya que la banda quiso capturar la sensación de un álbum de hip hop con este trabajo.

Mira el video, o escucha el single, a continuación: