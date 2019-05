Nueva canción y video de Hot Chip: “Melody of Love”

Ha pasado un buen tiempo desde que Sufjan Stevens estrenó el álbum “Carrie & Lowell” (2015), pero eso no ha sido impedimento para que el músico siga publicando canciones de manera individual, principalmente aportes para bandas sonoras. Ahora, el motivo de un nuevo lanzamiento del artista es el Mes del Orgullo LGBT, instancia en la que Stevens se hace presente con dos nuevas canciones: “Love Yourself” y “With My Whole Heart“, las que fueron compartidas por el músico en los servicios de streaming, junto con versiones adicionales.

Escucha los tracks a continuación: