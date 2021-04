Nueva canción y video de Hiatus Kaiyote: “Red Room”

Lo que era de esperar, finalmente es confirmado. Luego de sufrir modificaciones por la pandemia del COVID-19, el show de A-ha daría en nuestro país este 29 de agosto en Movistar Arena ha sido postergado para 2022. Las razones tras esta decisión aluden, por supuesto, al avance de la pandemia que hacen imposible tener un show de estas características en una situación como la que se vive en todo el mundo.

La nueva fecha del concierto será anunciada próximamente, ya que lo único seguro en estos momentos es que este se realizará en algún punto de 2022. Recordemos que la banda traerá una presentación en el formato “An Evening With”, el cual consiste en un show de dos partes con lo mejor de su carrera. En una de ellas, se interpretarán las canciones de su debut de 1985, “Hunting High And Low”, en el orden de lanzamiento original, para después, en la segunda parte, tocar una selección de canciones nuevas y antiguas.

Las entradas para el concierto, por supuesto, siguen vigentes para la nueva fecha.