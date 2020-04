Nueva canción y video de Hayley Williams: “Over Yet”

John Frusciante no para y acaba de estrenar un disco sorpresa de su proyecto Trickfinger, titulado “Look Down, See Us“, el cual está disponible a través de su perfil de Bandcamp. Además, el artista anunció dos nuevos lanzamientos de este proyecto para este año, con “She Smiles Because She Presses the Button” saliendo el 3 de junio, y otro disco en una fecha aún por determinar.

Por ahora el álbum se encuentra disponible solamente a través del perfil de Bandcamp del proyecto, pero agregaremos todo el resto de las plataformas cuando el LP esté en los otros sitios de streaming.

Escucha el disco a continuación: