Nueva canción y video de Hayley Williams: “Leave It Alone”

Con tan solo un adelanto (“Simmer“, estrenado la semana pasada), Hayley Williams captó la atención de todos los medios con lo que será su primer trabajo solista, el cual se publicará el próximo 8 de mayo. Hoy, tenemos un nuevo adelanto de “Petals For Armor” mediante la canción “Leave It Alone“, que además cuenta con un videoclip de acompañamiento dirigido nuevamente por Warren Fu, tal como su trabajo anterior.

A pesar de que el disco ya es una realidad, aún no tenemos detalles sobre el tracklist y todo lo correspondiente a este lanzamiento, que sin duda ya se transformó en uno de los discos más esperados de este año.

Mira el video a continuación: