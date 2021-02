Nueva canción y video de Green Day: “Here Comes The Shock”

Con una peculiar mezcla de canciones, Nancy Wilson de Heart revela los detalles de su álbum debut titulado “You And Me”. Este disco contiene ocho tracks originales de Wilson y covers de canciones de Pearl Jam, The Cranberries, y Simon & Garfunkel. Es más, el primer adelanto del larga duración fue “The Rising” de Bruce Springsteen, todo esto de cara al trabajo que estará disponible el próximo 7 de mayo a través de Carry On Music.

Eso no es todo, ya que el disco cuenta con grandes colaboraciones junto a Duff McKagan, bajista de Guns N’ Roses, y al baterista de Taylor Hawkins de Foo Fighters para la canción “Party At The Angel Ballroom“, además de Sammy Hagar para el cover de “The Boxer” de Simon & Garfunkel, o Liv Warfield para “Dreams” de The Cranberries.

A continuación, te dejamos el tracklist, la portada:

Tracklist de “You And Me”: