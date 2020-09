Gorillaz estrena canción junto a Robert Smith y anuncia los detalles de “Song Machine: Season One”

Otra muerte impacta el mundo de la música, ya que a la edad de 68 años falleció Ronald Bell, uno de los fundadores de Kool & The Gang, considerada una de las bandas más importantes del soul y R&B. La noticia fue entregada por la familia del músico a diversos medios norteamericanos, informando de que el deceso se produjo en su casa de Islas Vírgenes durante la mañana de hoy miércoles 9 de septiembre.

Bell fue uno de los compositores principales de la agrupación, anotándose verdaderos hits como “Celebration” y “Cherish“, además de ser el encargado de arreglar, producir y por supuesto interpretar otros de los éxitos que el grupo mostró durante sus 50 años de carrera. Adicionalmente, el músico también fue responsables de otros grandes hits de la banda como “Get Down On It” y “Fresh”, todos absolutamente parte del cancionero clásico de aquella época.

NOTICIA EN DESARROLLO…