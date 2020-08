Nueva canción y video de Gojira: “Another World”

Ya son prácticamente 4 años que no se tenían mayores novedades de Gojira, pero eso ya no va más, ya que la banda acaba de estrenar la canción y videoclip de “Another World“, su primer track desde el álbum “Magma” de 2016. La canción muestra así el primer indicio de lo que será el esperado nuevo álbum del conjunto francés, del cual todavía se desconocen mayores detalles, pero de que llegará pronto, lo hará.

En cuanto a este track, fue mezclado por Andy Wallace, conocido por su participación en “Nevermind” de Nirvana, así como una serie de otros destacados álbumes a lo largo del tiempo. El videoclip del single, en tanto, fue animado digitalmente, contando con dirección de Maxime Tiberhgien y Sylvain Favre.

Mira el videoclip, o escucha el single, a continuación: