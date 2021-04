Nueva canción y video de Garbage: “No Gods No Masters”

El próximo 11 de junio se estrenará “No Gods No Masters“, el nuevo álbum de Garbage, por lo que la banda acaba de estrenar otro adelanto del LP con la canción que le da nombre. Recordemos que la banda regresó hace unas semanas con el estreno de “The Men Who Rule The World“, el primer adelanto de lo que será su esperado nuevo disco.

Escucha el nuevo single, o mira el videoclip, a continuación: