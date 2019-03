Nueva canción y video de Frank Iero and The Future Violents: “Young And Doomed”

Nuevo video de Frank Iero And The Future Violents para “Young And Doomed“, canción incluida en su próximo larga duración, el que será el primero del artista bajo este nombre. Esta canción formará parte de “Barriers“, el primer álbum de este proyecto, que estará disponible el próximo 31 de mayo. Te dejamos con el tracklist y portada para que revises a continuación, junto con el video para “Young And Doomed”.

Tracklist de “Barriers”:

A New Day’s Coming Young And Doomed Fever Dream The Host Basement Eyes Ode To Destruction The Unfortunate Moto-Pop Medicine Square Garden No Love Police Police Great Party Six Feet Down Under 24K Lush

Recordemos que el artista llegará por primera vez a Chile el próximo 26 de abril en Club Chocolate, con entradas disponibles a través de Passline. Acá los valores: