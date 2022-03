Nueva canción y video de Fontaines D.C.: “Skinty Fia”

El próximo 22 de abril llegará el álbum “Skinty Fia” de Fontaines D.C., el que será editado bajo el sello Partisan Records, por lo que en la previa a su lanzamiento es que la banda nos entrega un nuevo adelanto con la canción que da nombre al disco, y que cuenta con un videoclip oficial dirigido por Hugh Mulhern que puedes ver más abajo.

El sucesor de “A Hero’s Death”, se transformará en el tercer larga duración de los irlandeses, contando además con las ya conocidas “Jackie Down The Line” y “I Love You“.

Escucha el single a continuación: