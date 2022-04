Nueva canción y video de Foals: “Looking High”

Quedan pocos meses para que Foals presente su álbum “Life Is Yours”, por lo que hoy la banda estrena otro adelanto del LP con la canción “Looking High”, que además viene acompañada de un videoclip que puedes ver al final de esta nota. Este single se suma a los ya estrenados “Wake Me Up” y “2am“, todas siendo parte del LP que llegará el próximo 17 de junio a través de los sellos ADA y Warner UK Ltd.

El LP será sucesor de los dos trabajos que el conjunto presentó en 2019 “Everything Not Saved Will Be Lost“, en sus partes 1 y 2, tratándose también del primer disco que publican sin el tecladista Edwin Congreave.

Conoce el single a continuación: