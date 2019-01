Nueva canción y video de Foals: “Exits”

Hace unos días te contamos sobre el regreso discográfico de Foals, el que se materializará con el lanzamiento de “Everything Not Saved Will Be Lost“, el cual se dividirá en dos partes. Ahora, la banda acaba de confirmar el lanzamiento de la primera de ellas, que llegará el día 8 de marzo, poco antes de su regreso a nuestro país como parte de Lollapalooza Chile 2019, presentando también la canción “Exits“, primer adelanto de esta placa

Este será el sucesor de “What Went Down” (2015), además de ser el primer LP que no contará con la presencia del bajista Walter Gervers, quien abandonó la agrupación el año pasado. Recordemos que la banda se presentará por partida doble en nuestro país, primero como parte de Lollapalooza Chile 2019, y luego con un sideshow en Cúpula Multiespacio.

Mira el video a continuación: