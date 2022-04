Nueva canción y video de Florence + The Machine: “Free”

“Diamond Star Halos“, décimo segundo álbum de estudio de Def Leppard, llegará el próximo 27 de mayo, por lo que hoy la banda presenta un nuevo adelanto de este con la canción “Take What You Want“. Este single, que puedes escuchar más abajo, se suma a la ya conocida “Kick” como lanzamientos previos a este LP.

Este trabajo además es el primer larga duración de la banda en siete años, luego del trabajo homónimo que editaron en 2015, estando inspirado por el glam rock de los 70 con influencias como David Bowie, T.Rex y Mott The Hoople. En el disco también participarán colaboradores como Alison Krauss en las canciones “This Guitar” y “Lifeless”, además de Mike Garson en “Goodbye for Good This Time” y “Angels (Can’t Help You Now)”.

Escucha el single a continuación: