Nueva canción y video de Five Finger Death Punch: “Sham Pain”

Los norteamericanos de Five Finger Death Punch están muy cerca de publicar su nuevo larga duración, “And Justice For None“. Será el próximo 18 de mayo cuando la banda encabezada por Ivan Moody tenga el lanzamiento del sucesor de “Got Your Six” (2015), trabajo el que se convertirá en el séptimo álbum de su carrera.

Sin escatimar en adelantos, el grupo de Las Vegas ya había compartido cuatro cortes del registro, “Trouble” (que sólo estará incluido en la versión de lujo del LP), “Gone Away” (cover de The Offspring), “Fake” y “When The Seasons Change“, a los que ahora se suma un quinto. Se trata de “Sham Pain“, el que también llega acompañado de su respectivo video.

Puedes revisar el material a continuación: