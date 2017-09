Nueva canción y video de Fall Out Boy: “The Last Of The Real Ones”

Luego de que el regreso discográfico de Fall Out Boy fuera reagendado para el próximo 19 de enero -el lanzamiento original de “Mania” estaba fijado para el 15 de septiembre, pero de acuerdo a Patrick Stump el álbum no alcanzaba a estar listo para esa fecha-, los norteamericanos continúan mostrando parte de la producción.

Con el primer single del registro publicado en abril pasado, “Young And Menace“, ahora el grupo compartió un segundo anticipo, “The Last Of The Real Ones“, corte que llega acompañado de un bizarro video.

Te dejamos con el material aquí: