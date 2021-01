Nueva canción y video de Epica: “Rivers”

Epica vuelve con un tercer adelanto llamado “Rivers” como parte de su próximo larga duración, “Omega”, el que será lanzado el próximo 26 de febrero a través del sello Nuclear Blast. Además, la agrupación estrenó video de dicha canción y se suma a los estrenos ya conocidos, “Freedom – The Wolves Within” y “Abyss Of Time – Countdown To Singularity”.

Sobre del detalles del álbum, Jens De Vos de Panda Production estuvo a cargo de la creación de videoclip del track, mientras que en la producción del disco, nuevamente aparece el nombre del Joost Van Den Broek, quien también trabajó con la banda en su larga duración, “The Holographic Principle” en 2016.

Escucha el single a continuación: