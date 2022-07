Nueva canción y video de Dry Cleaning: “Anna Calls From The Arctic”

“Stumpwork“ es el nombre del próximo larga duración de Dry Cleaning, el que se publicará el 21 de octubre a través del sello 4AD. Hoy la banda presenta un nuevo adelanto de este LP con la canción “Anna Calls From The Arctic“, que se suma a la anteriormente conocida “Don’t Press Me” como muestras del sucesor del aclamado “New Long Leg” de 2021.

El nuevo LP de los londinenses, además, está producido por John Parish, con quien trabajaron durante dos semanas en los Rockfield Studios, lugar en que forjaron las 11 pistas que componen este disco. A continuación te dejamos el single junto a su videoclip dirigido por Nick Buxton, quien también es baterista de la banda.

Escucha el single a continuación: