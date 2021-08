Nueva canción y video de Dream Theater: “The Alien”

Dream Theater regresará este año con el lanzamiento de su disco “A View From The Top Of The World”, el que conoceremos el próximo 22 de octubre a través de los sellos InsideOutMusic y Sony, conteniendo un total de siete canciones. Hoy tenemos finalmente un primer adelanto de este con “The Alien”, que puedes conocer junto a su videoclip al final de esta nota.

Recordemos que tan solo en 2019 tuvimos el lanzamiento de “Distance Over Time“, por lo que la banda no pierde tiempo para entregar un nuevo larga duración. Este trabajo fue producido por el guitarrista John Petrucci en los DTHQ (Dream Theater Headquarters), espacio que la propia banda habilitó como estudio de grabación, sala de ensayo, bodega de equipos, por nombrar algunos usos.

Fue en este lugar donde se gestó un disco que, tal como es la norma en pandemia, fue desarrollándose a través de reuniones en Zoom debido a que el vocalista James LaBrie se encontraba en Canadá, contrario al resto de la banda que estuvo toda la pandemia en Estados Unidos.

Conoce el single acá: