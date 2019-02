Nueva canción y video de Dream Theater: “Paralyzed”

Queda muy poco para que el sucesor de “The Astonishing” (2016) finalmente vea la luz, generando expectación en los fans luego de los adelantos que Dream Theater ha entregado sobre el disco. Ahora, la banda acaba de estrenar la canción “Paralyzed“, que además cuenta con un videoclip, sirviendo así como el tercer adelanto de “Distance Over Time“, luego de haber conocido la canción “Untethered Angel“, y posteriormente “Fall Into The Light“.

El disco estará disponible desde el 22 de febrero, y contendrá un total de 10 canciones, prometiendo ser algo un poco más diferente a lo que la agrupación ha realizado hasta ahora.

Mira el video a continuación: