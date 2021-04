Nueva canción y video de Dinosaur Jr.: “Take It Back”

Este viernes llegará “Sweep It Into Space“, el nuevo álbum de Dinosaur Jr., por lo que para adelantarlo, la banda estrena un último sencillo con “Take It Back“, canción que además cuenta con un videoclip que puedes ver al final de esta nota. Este se suma a las ya conocidas “I Ran Away” y “Garden“, que habían sido publicadas anteriormente.

Esta nueva entrega de los estadounidense fue grabada en los estudios Biquiteen en Amherst, Estados Unidos, siendo coproducida por Kurt Vile hasta que llegó la pandemia y crisis sanitaria del COVID-19, momento en que el vocalista J Mascis se encargó de continuar con el álbum, imitando un poco las técnicas que realizó Vile durante su trabajo en conjunto, según él mismo manifestó en el anuncio del décimo segundo larga duración de J, Lou y Murph.

Conoce el single a continuación: