Nueva canción y video de Devin Townsend: “Call Of The Void”

Godsmack no ha publicado música desde su álbum “When Legends Rise” de 2018, por lo que sin duda que el estreno de su nuevo single “Surrender” es una excelente noticia para los fans de la banda. La canción se transforma en la primera música de la banda en cuatro años, siendo inminentemente el puntapié inicial para un próximo disco de estudio, el que si bien no ha sido confirmado oficialmente todavía, sí ha tenido varias pistas por parte de la banda en los últimos meses.

Tan solo en abril la banda confirmó que el disco estaba grabado, por lo que solo faltaba darle algunos toques finales de producción. Así mismo, indicaron que nueva música llegaría en el verano norteamericano, lo que tardó un poco más hasta ahora. Recordemos que el conjunto debutará en nuestro país el próximo 10 de noviembre en el Teatro Caupolicán. Toda la información relacionada al show la encuentras ACÁ.

Escucha el single a continuación: