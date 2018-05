Nueva canción y video de Death Grips: “Streaky”

Los norteamericanos de Death Grips se están preparando para el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, el que saldrá bajo el nombre de “Year Of The Snitch” en una fecha que todavía no se revela. El registro se convertirá en el sexto LP de la banda y en el sucesor de “Bottomless Pit” (2016).

Para comenzar a adelantar el material, que contará con la colaboración de Justin Chancellor de Tool, el grupo acaba de compartir su primer single, la electrónica “Streaky“. La canción también tiene un muy sencillo video protagonizado por una estroboscópica.

Puedes escuchar el tema y ver el clip a continuación: