Nueva canción y video de Death Grips: “Flies”

No sólo fue Björk quien llegó a los estudios de Later… with Jools Holland la noche de ayer, sino que también lo hizo The Breeders, todo para concretar una jornada histórica para el espacio televisivo británico.

La banda norteamericana ofreció una presentación que incluyó sendas versiones de “Wait In The Car“, parte de su excelente último disco, “All Nerve” (marzo, 2018), además del clásico de “Last Splash” (1993), “Cannonball“.

Puedes ver los registros de su show a continuación: