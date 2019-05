Nueva canción y video de Deadland Ritual: “Broken And Bruised”

Tenemos nueva música de Deadland Ritual, superbanda compuesta por el ex Black Sabbath Geezer Butler junto al baterista Matt Sorum (ex Guns N’ Roses, Velvet Revolver), el guitarrista Steve Stevens (insigne mano derecha de Billy Idol), y el vocalista Franky Perez, quien ha colaborado con bandas como Apocalyptica y Scars On Broadway. La banda, acaba de estrenar la canción y el videoclip para “Broken And Bruised“, la que acompaña al track anterior (“Down In Flames“) como los primeros dos estrenos del conjunto.

Revísalo a continuación: